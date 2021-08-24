الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بمواجهة سوكوتو النيجريي

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراته الأولى اليوم في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، عندما يواجه فريق سوكوتو ريما النيجيري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى فريق «رجال يد الأهلي» لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في البطولة التي تقام بمدينة مكناس المغربية.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط الأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويتواجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.