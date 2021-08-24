احذرها.. هذه المشروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

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استنادًا إلى نتائج دراسة استمرت 14 عامًا بمشاركة 95 ألف امرأة

حذّرت أخصائية أورام، من أن العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، تُضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأشارت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية الأورام الروسية، إلى أنه استنادًا إلى نتائج دراسة استمرت 14 عامًا، أجراها باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية، بمشاركة 95 ألف امرأة، اكتشف الباحثون أن تناول أكثر من نصف لتر من هذه المشروبات المحلاة يوميًّا، يضاعف من خطر الإصابة بسرطان القولون مقارنة بالنساء الأخريات. وأن هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بهذا السرطان بين المراهقين بمقدار الثلث. وهذا الخطر لم ينخفض حتى بعد التقدم في العمر والتخلي عن تناول هذه المشروبات.

ويقول أحد الباحثين، وفق "روسيا اليوم": "لم تتضح الأسباب الدقيقة إلى الآن؛ ولكن قد يكون السبب زيادة عدد سلالات البكتيريا المرضية في الأمعاء، وتطور السمنة والتهابات محلية في جدار الأمعاء".

ويضيف: ويمكن أيضًا إضافة مغلي الفواكه المحتوي على نسبة عالية من السكر، إلى قائمة المشروبات التي تشكل خطورة على الأمعاء.