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حادث شاحنة الديزل.. البداية سيارة مسرعة تبعها ارتطام وتوالت الأحداث باحتراق 18 مركبة

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فرق الدفاع المدني بمكة تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.. وتمّ تغيير خط السير

حادث شاحنة الديزل.. البداية سيارة مسرعة تبعها ارتطام وتوالت الأحداث باحتراق 18 مركبة

كشفت مصادر "سبق" أسباب الحادث الذي نشب أمس على طريق مكة – جدة، وتسبّب في احتراق عددٍ من المركبات، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبحسب المعلومات، فإن أسباب الحادث تعود إلى ارتطام مركبة مسرعة بإحدى الشاحنات المحملة بالديزل؛ ما تسبّب في تسرب الديزل وانزلاق عدد من المركبات وارتطامها بالحواجز ونشوب حريق.

وتسبّب الحادث في احتراق قرابة 18 مركبة ولم تقع أي إصابات في الأرواح، بتوفيق من الله، وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور وأمن الطرق الحادث في حينه، وتمّ تغيير خط السير.

حادث شاحنة الديزل.. البداية سيارة مسرعة تبعها ارتطام وتوالت الأحداث باحتراق 18 مركبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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