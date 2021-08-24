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«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

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«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954 «زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

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تأسس النظام الرئاسى في البرازيل عام 1889بعد الانقلاب العسكرى على الإمبراطور بيدروالثانى وتحولت الدولة إلى الجمهورية، ومنذ ذلك الحين تعاقب على البرازيل 36 رئيسا كان منهم جيتوليو فارجاس الرئيس الأطول في فترة حكم البرازيل عبر تاريخها بعد الإمبراطور بيدرو الثانى حيث حكمها طيلة 18 عاما على أربع فترات رئاسية اختلفت طبيعة كل منها، وفارجاس من مواليد ساو بورجا في 9 أبريل 1882 وقبل أن يصير رئيسا للبرازيل كان له نشاط سياسى وحقوقى.أما عن فترات رئاسته الأربع فكانت الأولى من 1930 إلى 1934 في ظل حكومة مؤقتة، وكانت الفترة الثانية من 1934إلى 1937 في الدستورية وجاء منتخبا من المجلس الوطنى، وكانت الفترة الثالثة من عام 1937 إلى عام 1945 وقد حكم فيها البرازيل في ظل حكومة غيرمنتخبة وكانت الحكومة ذات توجه شيوعى وعرفت باسم فترةالولاية الجديدة،ثم كانت الفترة الرابعة في ظل انتخابات ديمقراطية، وامتدت هذه الفترة من 1951 حتى انتحاره «زي النهارده»فى 24 أغسطس 1954 برصاصة في القلب في قصر دو كاتيتى في مدينة ريو دى جانيرو إثرضغوط سياسية متزايدة جاءت اعتراضا على أسلوب إدارته للبلاد،وكان فارجاس ذا نزعات قومية واهتم كثيرا بالتصنيع ،وسعى للخروج بالبرازيل من الكساد العظيم وعمل على تحفيزالاقتصاد بالإعفاءات الضريبية، وخفض الرسوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتقليل من الاستيراد،كما عنى بالرعاية الاجتماعية حتى لقب بـ«أبوالفقراء»، ويعتبر فارجاس السياسى البرازيلى الأكثر تأثيرا في القرن العشرين.

المصرى اليوم

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