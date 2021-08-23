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15 وفاة و976 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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15 وفاة و976 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 15 وفاة و976 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10308 وفاة، و790450 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 2.83 بالمئة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، الإثنين، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12357 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 66 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 68 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 632 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 926 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 767785 حالة.

كما أشار إلى إجراء 34484 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 9031711 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 10 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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