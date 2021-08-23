أخبار عاجلة

بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 % -
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام -
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل -
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم -
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

: شاهد اجتماع لجنة التعليم بأبو قديس والناصر عن التعليم الوجاهي وانهاء خدمات 1200 معلم بدون تقاعد

Print
فيديو: شاهد اجتماع لجنة التعليم بأبو قديس والناصر عن التعليم الوجاهي وانهاء خدمات 1200 معلم بدون تقاعد : شاهد اجتماع لجنة التعليم بأبو قديس والناصر عن التعليم الوجاهي وانهاء خدمات 1200 معلم بدون تقاعد

جي بي سي نيوز - : تاليا تسجيل لاجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية برئاسة النائب بلال المومني والذي عقد في المجلس مؤخرا ونوقشت فيه عدة قضايا بحضور وزير التربية محمد ابو قديس من ضمنها التعليم الوجاهي وبدل الفاقد التعليمي وتدريب 3000 معلم ومعلمة قبيل التحاقهم بالخدمة .
ونوقش في الاجتماع ايضا بحضور رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر انهاء خدمات 1200 معلم ومعلمة من الذين بلغوا سن التقاعد القانوني ولم يتمكنوا من الحصول على راتب تقاعدي .. ورد سامح الناصر على هذه القضية .
شارك في الحوارات عدد من أعضاء اللجنة وهم كل من النواب : بلال المومني ، عطا ابداح ، فايزة عضيبات ، روعة الغرابيللي ، محمد الصرايرة ، محمد ابو صعيليك، محمد المحارمة ، خالد الشلول ، محمد العبابنة ، زهير السعيدين وعبد الله المراعية .
شاهد اجتماع لجنة التعليم بوزير التربية وسميح الناصر :

 المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو