تعرف على قرارات جديدة لرفع الحجز الإدارى عن الشركات

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اعلن الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، رفع الحجزالإدارى الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فورسداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٥٥،٥ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.

اشار معيط في بيان صحفى اليوم- الإثنين- إلى رفع الحجزالناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرارلجنة داخلية، أولجنة طعن، أوحكم محكمة، أولجنة إنهاء منازعات، أولجنة إعادة النظرفى الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أوالقيمة المضافة لـ ١١٨٧ من الممولين والمسجلين والمكلفين فورسداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي ٥٨،١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.