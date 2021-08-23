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البلطي بـ23.5 جنيه.. سعر السمك والجمبري في الإثنين 23 أغسطس 2021

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البلطي بـ23.5 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الإثنين 23 أغسطس 2021 البلطي بـ23.5 جنيه.. سعر السمك والجمبري في الإثنين 23 أغسطس 2021

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شهدت أسواق السمك فى المحافظات ارتفاع بمستهل تداول اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى ليسجل سعر التداول 23.5 جنيه للكيلو، والبلطى الأسوانى بـ27 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر "المصرى اليوم"، سوق السمك فى اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

23.5

22

25

2021-08-23

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18.5

17

20

2021-08-23

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-23

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-23

قشر البياض

75

60

90

2021-08-23

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

75

60

90

2021-08-23

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-23

قراميط

15

10

20

2021-08-23

ثعبان السمك

135

50

220

2021-08-23

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-08-23

برانيس اسكندرانى

50

40

60

2021-08-23

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-23

موسى

110

90

130

2021-08-23

السبيط

140

110

170

2021-08-23

قرش

35

30

40

2021-08-23

كابوريا

80

30

130

2021-08-23

المصرى اليوم

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