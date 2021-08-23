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شهدت أسواق السمك فى المحافظات ارتفاع بمستهل تداول اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى ليسجل سعر التداول 23.5 جنيه للكيلو، والبلطى الأسوانى بـ27 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.
وتنشر "المصرى اليوم"، أسعار سوق السمك فى مصر اليوم:
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)
|
23.5
|
22
|
25
|
2021-08-23
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
18.5
|
17
|
20
|
2021-08-23
|
بلطى اسوانى
|
27
|
17
|
37
|
2021-08-23
|
فيليه بلطى مجمد
|
70
|
30
|
110
|
2021-08-23
|
قشر البياض
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-23
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-23
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-23
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-08-23
|
ثعبان السمك
|
135
|
50
|
220
|
2021-08-23
|
المكرونة سويسى
|
70
|
60
|
80
|
2021-08-23
|
برانيس اسكندرانى
|
50
|
40
|
60
|
2021-08-23
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-08-23
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-23
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-08-23
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-23
|
كابوريا
|
80
|
30
|
130
|
2021-08-23