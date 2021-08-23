وزير المالية يدعو الشركات للاستفادة من مبادرة رفع الحجز الإدارى

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دعا وزيرالمالية، محمد معيط، الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من مبادرة رفع الحجز الإدارى عن الشركات، والتقدم لمصلحة الضرائب وفقًا للضوابط المقررة.

وقال معيط في بيان صحفى اليوم- الإثنين -، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجزالإداري عن أكثر من ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١، فورسداد قيمة النسبة المقررة من ١٪ إلى ١٠٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو ١٥٩،٧ مليون جنيه.

ويأتى ذلك حسب الوزيرفي إطارالتيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ ما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوزمحنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرارعجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي.