وزير المالية: الممول يسدد من ١ إلى ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة مقابل رفع الحجز الإداري

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قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجزالإداري عن أكثرمن ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١ فورسداد قيمة النسبة المقررة من ١ إلى ١٠٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو ١٥٩،٧ مليون جنيه.

وأضاف «معيط» في بيان، الإثنين، أن هذه الإجراءات في إطارالتيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوزمحنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرارعجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي.

ودعا وزيرالمالية الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.