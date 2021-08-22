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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، 22 أغسطس 2021، استقرارها عند الاسعار التي حققها ،مساء الجمعة، في انتظار تحديد أسعار الذهب عالميا، بعد عودة البورصات والأسواق العالمية غدًا الاثنين بعد عودة العمل بها .

كان سعر الذهب عالميا شهد انخفاضا ملحوظا مساء الجمعة، مما أثر على الذهب في مصر والذى يتأثر بالأسعار العالمية، وبالتداول داخل البورصة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الأحد، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتراوح ما بين 892 جنيها و894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر يتراوح ما بين 780 جنيها و782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا يتراوح ما بين 669 جنيها و670 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب يتراوح ما بين 6240 جنيها و6256 جنيها.

بينما واصل سعر الذهب عالميا مساء اليوم الأحد، ثباته عند الاسعار المنخفضة التي حققها قبل اغلاق البورصة العالمية مساء الجمعة لقضاء الاجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، بعدما حاول الذهب تحقيق بعض المكاسب ولكنه عاد وتراجع قبل اغلاق البورصة، مع ضغط الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وينتظر عودة العمل بالبورصة غدا الاثنين، لبيان حركة التداول والأسعار الجديدة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، مساء اليوم، 786.94 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،781.76 $، وهى نفس الاسعار التي أغلقت عليها البورصات مساء الجمعة .

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