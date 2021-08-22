الأردن يتخطى 6 ملايين جرعة أعطيت لمواجهة كورونا

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جى بي سي نيوز :- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم3839197 مسجلاً ومسجلة بزيادة قدرها 4109 عن يوم الخميس.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الجمعة، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3321063 بزيادة مقدارها 2879 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2686764 بزيادة مقدارها 5335 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 8214 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6007827 جرعة أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.