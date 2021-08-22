أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن يتخطى 6 ملايين جرعة أعطيت لمواجهة كورونا

Print
الأردن يتخطى 6 ملايين جرعة أعطيت لمواجهة كورونا الأردن يتخطى 6 ملايين جرعة أعطيت لمواجهة كورونا

جى بي سي نيوز  :- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم3839197 مسجلاً ومسجلة بزيادة قدرها 4109 عن يوم الخميس.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الجمعة، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3321063 بزيادة مقدارها 2879 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2686764 بزيادة مقدارها 5335 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 8214 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6007827 جرعة أعطيت لمواجهة .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا