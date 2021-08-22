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البورصة تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مهلة أسبوع للتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين

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البورصة تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مهلة أسبوع للتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين البورصة تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مهلة أسبوع للتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين

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أصدرت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، قرار رقم 617 لسنة 2021 بشأن منح الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية مهلة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021 تنتهي في 31 أغسطس2021.

تنتهي المهلة التي منحتها إدارة البورصة المصرية وفق القرار رقم 515 لسنة 2021 للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين الثلاثاء 24 أغسطس.

حيث جاء القرار التنفيذي لمد مهلة توفيق أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القرار رقم515 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين بتاريخ 24 يونيو، والتي نصت المادة الأولى منه على الآتي ” تلتزم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بالتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية لمدة لا تقل عن 8 أشهر، على أن يتم مراجعة موقف تلك الشركات من حيث استيفاءها للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها، فيما شملت المادة الثانية من القرار أن تلتزم جميع الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.

يلزم القرار الجديد رقم 617 الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية بموافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال المهلة الممنوحة لها وهي أسبوع بداية من الثلاثاء المقبل 24 أغسطس.

المصرى اليوم

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