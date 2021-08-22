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أكدت وزارة قطاع الأعمال المصرية العام أن تلك الأخبار لا صحة لها، وبينت أنه على العكس، فقد تم بالفعل الشروع في الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، لكونها صديقة للبيئة ووسيلة نقل حضارية، بحسب بيان رسمي.

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ولفتت الوزارة إلى أن شركة "نصر" لصناعة السيارات أبرمت اتفاقيتين مع شركة "دونغ فينغ"، وهي واحدة من كبرى شركات صناعة السيارات في الصين، من أجل إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

وتابعت أن الدولة استوردت 13 سيارة موديل "E70" كهربائية كاملة الصنع من شركة "دونغ فينغ"، وإطلاقها للاستخدام التجريبي لمدة 3 أشهر على الطرق المصرية، من أجل التأكد من توافقها مع ظروف السير في شوارع البلاد، واعتماد مواصفاتها النهائية قبل البدء في تصنيعها محليا بمصانع شركة "نصر" للسيارات، التي ستحمل علامة "نصر" التجارية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية في نفس البيان إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية الصنع برعاية شركة "نصر" للسيارات في النصف الثاني من العام المقبل 2022.

وتابعت أنه من المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة (6 آلاف نقطة شحن) للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرا، كما أنه جاري التعاون مع شركة مصرية في مجال البحوث والتطوير من أجل توطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، وكذلك العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة حسب الفئة بين 290 إلى 400 ألف جنيه، وتتكون من 3 فئات تختلف وفقا لسعة البطارية ومدى السيارة الذي يشمل فئة الـ 250 كلم، والـ 400 كلم، والـ 500 كلم، بينما تصل مدة الشحن بالنظام المتوسط إلى 7 ساعات.