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التخطيط : تطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية

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التخطيط : تطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية التخطيط : تطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية

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عقدت إدارة جائزة للتميز الحكومي مجموعة من الورش على مدار يومين لفريق عمل الجائزة حول متطلبات نظام إدارة الجودة، بما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية وذلك فى إطار حرص إدارة الجائزة على ترسيخ قيم ثقافة الجودة والتميز في كل جوانب الآداء لعمليات الجائزة؛ وتأكيدًا على أهمية الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الجودة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدة حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة.
وخلال افتتاح ورش العمل قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي إننا نسعي لتطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بما يعد إرساء لقواعد راسخة لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر بما يسهم في الارتقاء بمستويات الآداء سعيًا لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية ولتصبح نموذجًا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التميز الحكومي.
يشار إلى أن مجموعة الورش التي نظمتها جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى العمل على رفع الوعي وبناء قدرات فريق عمل إدارات الجائزة، حيث قدمت الورش فكرة عامة عن الجودة وفهم ومعرفة المتطلبات الأساسية لنظام إدارة الجودة وبنود المواصفة، بالإضافة إلى كيفية تطبيق هذه المتطلبات، ومراحل مشروع نظام إدارة الجودة والحصول على الشهادة، وكيفية التفكير المبني على المخاطر.

المصرى اليوم

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