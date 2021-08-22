ادنوك للتوزيع تتجه للادراج علي مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة منتصف سبتمبر

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" أنه سيتم إدراجها في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية يوم عمل 16 سبتمبر 2021.

وأضافت الشركة أن الإدراج يخضع للتأكيد النهائي من فوتسي في 6 سبتمبر, وفقاً لبيان صحفى.

وأوضحت الشركة أن إدراجها في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة جاء بعد أن استوفت شروط الإدراج، حيث أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل أسهم أدنوك للتوزيع جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنويع قاعدة مستثمري الشركة.

وذكر بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع أن إدراج أدنوك في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في أسهم أدنوك للتوزيع.

وأضاف أن الشركة ستركز على تحديث تجربة تسوق العملاء، وتنفيذ استراتيجيتها، لافتاً إلى أنها ستعمل خلال مرحلة توسعها المقبلة على تحقيق فوائد طويلة المدى للمساهمين.

ونفذت في سبتمبر 2020 عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" (بقيمة 1 مليار دولار)، وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية، مما أدى إلى زيادة التداول الحر إلى 20%.

وطرحت شركة أدنوك 20مايو 3% إضافية من أسهم رأس المال المسجل لشركة أدنوك للتوزيع ( بقيمة 445 مليون دولار)، مما زاد التداول الحر إلى 23%، حيث تزامنت هذه العملية مع طرح أدنوك لسندات غير مضمونة (سندات قابلة للاستبدال بأسهم) بقيمة 1.195 مليار دولار تقريباً.

وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع" وهي مستحقة الدفع في 2024. ويمكن استبدال السندات بأسهم في شركة "أدنوك للتوزيع" وفقاً لشروط خاصة.

وتحتفظ أدنوك بعد الصفقة بحصة استراتيجية تبلغ 70% على الأقل في شركة أدنوك للتوزيع.

وارتفعت أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك"، بنسبة 27 بالمائة بنهاية النصف الأول 2021 بالغاً 1.15 مليار درهم، مقارنة بأرباح قدرها 910.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2020.