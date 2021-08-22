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89.64 مليون جنيه صافي ارباح الاسكندرية للحاويات

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89.64 مليون جنيه صافي ارباح الاسكندرية للحاويات 89.64 مليون جنيه صافي ارباح الاسكندرية للحاويات

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كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن شهر يوليو الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بعد الضرائب بنسبة 4.66 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 89.64 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 85.65 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال يوليو الماضي لتسجل 144.07 مليون جنيه، مقابل 170.68 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2020.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن العام المالي الماضي (2020-2021)، صافي ربح بلغ 1.4 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.37 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.58 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

المصرى اليوم

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