الامارات تستحوذ علي 31.5 % من المشاريع الفندقية في الشرق الاوسط

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تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط الذي وصل إلى 199 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية تضم 58.21 ألف غرفة فندقية من مختلف الفئات.

و تشكل نحو 31.5 % من إجمالي عدد المشاريع الفندقية في مراحل الإنشاء والتخطيط المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، والذي وصل إلى 631 مشروعاً، وفقاً لتقرير صادر من شركة "توب هوتيل بروجكتز".

وأظهر التقرير أن إمارة دبي تصدرت مدن المنطقة من حيث عدد المشاريع الفندقية الذي وصل إلى 142 مشروعاً تضم 43.41 ألف غرفة فندقية.

وجاءت الرياض في المركز الثاني بـ41 مشروعاً تضم 9586 ألف غرفة، وجدة في المركز الثالث بـ37 مشروعاً تضم 9139 ألف غرفة، بحسب التقرير.

وبلغ عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في رأس الخيمة إلى 17 مشروعاً تضم 5468 غرفة، وفي أبوظبي إلى 15 مشروعاً تضم 2610 من مختلف الفئات.

وأشار التقرير إلى أن أهم 3 مشاريع فندقية قيد الإنشاء والتطوير على مستوى المنطقة تقع في دبي، وهي فندق سيل دبي الذي سيتم افتتاحه في 2023، وسيكون الفندق الأطول في العالم عند الانتهاء من تشييده.

وسيوفر 892 غرفة و150 جناحاً في برج بطول 365 متراً في مرسى دبي، في حين سيتم افتتاح باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز دبي خلال الربع الأول من العام المقبل وسيضم البرج المكون من 64 طابقاً فندقاً يضم 787 غرفة، بينما سيتم افتتاح فندق ميلينيوم بليس جي في تي دبي الذي يضم 579 غرفة في الربع الثالث من العام الجاري.