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أظهر مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، عن تصدر المملكة العربية السعودية أربعة مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال عام 2021، بالإضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة في 6 مؤشرات أخرى. وفقا لوكالة واس السعودية.

وأوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في السعودية «أداء»، أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات: «توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري» و«سهولة البدء في عمل تجاري»، و«استجابة رواد الأعمال للجائحة»، و«استجابة حكومة المملكة للجائحة» من بين 45 دولة.

وأكد مركز «أداء» تزامنا مع اليوم العالمي لرواد الأعمال أن تقدم المملكة في المؤشرات الدولية لريادة الأعمال تضمّن المرتبة الثانية في مؤشر «امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد»، ومؤشر «البنية التحتية» الذي يُعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها من قبل أصحاب المشاريع.

كما حققت المملكة المرتبة الثالثة في مؤشري: «سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال»، و«سهولة الدخول وديناميكيات السوق»، حيث يقيس الأخير مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية متفوقة على 42 دولة، كما نالت المرتبة الرابعة عالميا في مؤشري: «دعم الحكومة للأعمال» و«قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق» من بين 45 دولة.

ويحرص المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» على متابعة تقدم المملكة وأدائها من خلال المنصة الإلكترونية للأداء الدولي، التي تقارن أداء المملكة بأكثر من 217 دولة حول العالم، حيث تمكّن صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، كما تعطي منصة الأداء الدولي نظرة شاملة عن أداء المملكة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس.