أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

اليونيفيل: التحليق الإسرائيلي فوق لبنان خرق للقوانين الدولية

Print
اليونيفيل: التحليق الإسرائيلي فوق لبنان خرق للقوانين الدولية اليونيفيل: التحليق الإسرائيلي فوق لبنان خرق للقوانين الدولية

جي بي سي نيوز :- قال ستيفانو ​ديل كول، رئيس بعثة القوات الدولية المؤقتة في لبنان "​اليونيفيل​"، اليوم الجمعة، إن تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية يعد خرقا للقوانين الدولية ولسيادة لبنان.

ونشر ديل كول تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية يعد خرقا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وكذا خرقا لسيادة لبنان.

وشدد رئيس البعثة الأممية المؤقتة في لبنان على ​الجيش الإسرائيلي​ التوقف عن مثل هذه الأعمال، التي يعتبرها تقويضا لجهود قوات "اليونيفيل"، والتي تهدف إلى وقف التوتر بين الجانبين، اللبناني والإسرائيلي.

وفي سياق متصل، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، من وزيرة الخارجية بالوكالة، زينة عكر، اليوم الجمعة، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل، بسبب انتهاك السيادة اللبنانية، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتهديد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.

قال ستيفانو ​ديل كول، رئيس بعثة القوات الدولية المؤقتة في لبنان "​اليونيفيل​"، اليوم الجمعة، إن تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية يعد خرقا للقوانين الدولية ولسيادة لبنان.

ونشر ديل كول تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية يعد خرقا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وكذا خرقا لسيادة لبنان.

وشدد رئيس البعثة الأممية المؤقتة في لبنان على ​الجيش الإسرائيلي​ التوقف عن مثل هذه الأعمال، التي يعتبرها تقويضا لجهود قوات "اليونيفيل"، والتي تهدف إلى وقف التوتر بين الجانبين، اللبناني والإسرائيلي.

وفي سياق متصل، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، من وزيرة الخارجية بالوكالة، زينة عكر، اليوم الجمعة، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل، بسبب انتهاك السيادة اللبنانية، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتهديد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.

وقال دياب: "استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701". طالبا من "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701".

من جهتها، دانت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، الإعتداءات والخروق التي قامت بها إسرائيل.

وأرسلت زينة عكر "شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، السفيرة أمال مدللي، تتعلق بالخروق الاسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجددا، واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية".

في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني رفيع في سوريا، معلومات تفيد بعبور "صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض المواقع في ريفي العاصمة دمشق وحمص".

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالاسماء : المدارس التي سيكون فيها دوام الطَّلبة بالتناوب

بالاسماء : المدارس التي سيكون فيها دوام الطَّلبة بالتناوب

خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان

نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان

غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا

غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا