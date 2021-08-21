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حاكم نيويورك يفرض حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار «هنري»

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حاكم نيويورك يفرض حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار «هنري» حاكم نيويورك يفرض حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار «هنري»

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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو حالة الطوارئ تزامنا مع اقتراب إعصار «هنري»، حيث تخشى السلطات من هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح وانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح المكتب الإعلامي للحاكم أن إعلان حالة الطوارئ يشمل عددا من المقاطعات، بما في ذلك مدينة نيويورك.

كما طلب كومو من الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان حالة الطوارئ التي من شأنها أن تسمح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية باتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة لسكان نيويورك بعد مرور إعصار «هنري».

وقال كومو إن سكان نيويورك اختبروا سابقا الأضرار الناجمة عن الكوارث الجوية، مضيفا «لقد عانينا منها خلال العاصفة الخارقة (ساندي)، وينبغي أن يكون (هنري) بنفس الحجم».

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى نيويورك بعد ظهر يوم الأحد.

المصرى اليوم

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