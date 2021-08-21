اليابان تعتزم تقديم مساعدات وقروض للعراق

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كشف وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم تقديم مساعدات وقروض بقيمة 350 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا وبناء مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة البصرة 550 كيلومتراً جنوبي بغداد.

وقال الوزير الياباني خلال جولة مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد أن اليابان على استعداد لتعزيز التعاون في المجالات كافة، ومنها تقديم 50 مليون دولار لدعم العراق في مُواجهة فيروس كورونا، والمساهمة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من ماء وكهرباء وتقديم قروض بقيمة 300 مليون دولار لتهيئة مصفاة البصرة وتوفير فرص للعمل، بحسب بيان للخارجية العراقية.

وأضاف «أنّ اليابان تولي أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار في العراق والاستمرار في تقديم المُساعَدات اللازمة لإجراء الانتخابات».

وأكد أنّ السلام والازدهار في العراق ضروري للاستقرار في المنطقة، وأنّ العراق لعب تاريخياً هذا الدور.

وثمن وزير خارجية اليابان جُهُود العراق في مُكافحة الإرهاب وأعرب عن قلقه لوجود جماعات إرهابيّة وطالب العراق ببذل المزيد من الجُهُود لمُحاربة خلايا داعش.

ومن ناحيته أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين على عمق العلاقة بين العراق واليابان ودعم اليابان للعراق لاسيّما تقديم مساعدات لدعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فايروس كورونا المُستجِدّ.

ودعا إلى أهمية مساهمة الشركات اليابانيَّة في الاستثمار ولاسيَّما في مشاريع إعادة إعمار البنى التحتيّة، وتطوير قطاع النفط في الجنوب.

كما دعا الجانب اليابانيَّ إلى زيادة حجم التبادل التجاريِّ بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة اليابانيَّة المُشترَكة، وفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك، وحث الشركات اليابانيَّة على الاستثمار في العراق.

وقال الوزير العراقي: «نحن ندعم العلاقات مع اليابان لثقلها الاقتصادي ودورها في تحقيق الاستقرار، وعلاقاتها مع دول المنطقة، وهدفنا أنّ نوسع ونطور هذه العلاقات بين البلدين لما لها من أثر على تفعيل المصالح المُشترَكة».