بوريل: إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابول نهاية أغسطس مستحيل

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قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس السبت إنه «من المستحيل» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس (آب).

وأضاف بوريل متحدثاً من إسبانيا في مقابلة عبر الهاتف مع فرانس برس «المشكلة هي الوصول إلى المطار. إن إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأمريكيون مشددة للغاية»، مشدداً على أن هذه التدابير «تعرقل مرور موظفينا».

وحدّدت الولايات المتحدة مهلة لإنجاز عملية سحب قواتها من أفغانستان تنتهي في 31 أغسطس، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار إلى أن هذه المهلة قد تمدد إذا قدّر لعمليات الإجلاء جواً من كابول أن تستمر.

وحالياً يخضع مطار كابول لسيطرة القوات الأمريكية التي تدير الرحلات الجوية فيه.

وقال بوريل: «على حد علمي، إلى الآن لم يقل الأمريكيون إنهم سيبقون إلى ما بعد 31 أغسطس، لكنّهم قد يغيّرون رأيهم».

وتابع «يريدون إجلاء 60 ألف شخص في الفترة بين الآن ونهاية الشهر الجاري. الأمر مستحيل حسابياً».

وأوضح بوريل أن بروكسل تقدّمت بشكوى للأمريكيين تطالبهم بإبداء «مزيد من المرونة».

وبوريل موجود في إسبانيا برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في زيارة لقاعدة إسبانية تصل إليها رحلات إجلاء الرعايا الأوروبيين والموظفين الأفغان ورعايا أمريكيين.