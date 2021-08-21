أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بوريل: إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابول نهاية أغسطس مستحيل

Print
بوريل: إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابول نهاية أغسطس مستحيل بوريل: إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابول نهاية أغسطس مستحيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس السبت إنه «من المستحيل» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس (آب).

وأضاف بوريل متحدثاً من إسبانيا في مقابلة عبر الهاتف مع فرانس برس «المشكلة هي الوصول إلى المطار. إن إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأمريكيون مشددة للغاية»، مشدداً على أن هذه التدابير «تعرقل مرور موظفينا».

وحدّدت الولايات المتحدة مهلة لإنجاز عملية سحب قواتها من أفغانستان تنتهي في 31 أغسطس، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار إلى أن هذه المهلة قد تمدد إذا قدّر لعمليات الإجلاء جواً من كابول أن تستمر.

وحالياً يخضع مطار كابول لسيطرة القوات الأمريكية التي تدير الرحلات الجوية فيه.

وقال بوريل: «على حد علمي، إلى الآن لم يقل الأمريكيون إنهم سيبقون إلى ما بعد 31 أغسطس، لكنّهم قد يغيّرون رأيهم».

وتابع «يريدون إجلاء 60 ألف شخص في الفترة بين الآن ونهاية الشهر الجاري. الأمر مستحيل حسابياً».

وأوضح بوريل أن بروكسل تقدّمت بشكوى للأمريكيين تطالبهم بإبداء «مزيد من المرونة».

وبوريل موجود في إسبانيا برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في زيارة لقاعدة إسبانية تصل إليها رحلات إجلاء الرعايا الأوروبيين والموظفين الأفغان ورعايا أمريكيين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية