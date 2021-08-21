ملك المغرب يوجه رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

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أعرب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في رسالة موجهة إلى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرزوج، عن أمله في دفع إعادة العلاقات بين البلدين السلام الإقليمي، وفقا لما أكده متحدث باسم المكتب الرئاسي الإسرائيلي السبت لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

وذكرت الرسالة التي بعث بها القصر الملكي المغربي "إنني واثق في أننا سنجعل هذه الدفعة دائمة بهدف توفير السلام لجميع شعوب المنطقة".

وأعرب الملك محمد السادس عن "ارتياحه إزاء الخطوات التي اتخذت لاستئناف الاتصالات بين البلدين" التي طبعت العلاقات الثنائية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 20 عاماً من قطعها رسمياً.