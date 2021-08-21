سميحة أيوب : مسلسل الطاووس لم يخدش حياء الجمهور

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قالت سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب، إن شخصية ماتيلدا بمسلسل «الطاووس» شخصية غنية بالعطاء والوطنية ومثال للوحدة الوطنية.

وأضافت سميحة أيوب خلال لقاءها مع عمرو الليثى بمقدمة برنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، خلال استضافة أبطال ومخرج مسلسل الطاووس، أنها «عندما قرأت ورق المسلسل عجبنى جدا ومكتوب بطريقة مميزة، وكان أول تعامل مع المخرج ووجته فعلا مخرج كبير ومبدع».

تابعت: «لم اتردد لحظة في قبول المسلسل لأنه راقى، والدليل أن مشهد الاغتصاب لم تجد فيه لقطة واحدة تخدش الحياء أو تجرح المشاهد، ومكتوب بطريقة رائعة وكان همي الشاغل هو رسالة المسلسل وقضيته ولذلك وافقت فورا على المشاركة بمسلسل الطاووس».