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سهر الصايغ : «سألت الفنانة سميحة أيوب كيف أقدم مشهد الاغتصاب والناس تصدقه»

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سهر الصايغ : «سألت الفنانة سميحة أيوب كيف أقدم مشهد الاغتصاب والناس تصدقه» سهر الصايغ : «سألت الفنانة سميحة أيوب كيف أقدم مشهد الاغتصاب والناس تصدقه»

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قالت الفنانة سهر الصايغ، إنها محظوظة أن تعمل في مسلسل «الطاووس» مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، و«تعلمت منها كثيرا وكنت بسألها في كل حاجة».

وأضافت سهر خلال لقاءها مع عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، خلال استضافة أبطال ومخرج مسلسل الطاووس، أنها سألت الفنانة سميحة أيوب كيف اقدم مشهد الاغتصاب والناس تصدقه، وأيضا ما بعد مشهد الاغتصاب والحالة النفسية للبنت التي تعرضت للاغتصاب، واكتسبت من خبراتها ولم تبخل عليا مطلقا.

وتابعت سهر، «أنها فرحت جدا بهذا الدور ولم تقلق لأنه ليس دائما ما تأتيك مثل هذه الأدوار القيمة، ونقلة كبير بالنسبة لى، وبالرغم من ان الدور صعب بس إحنا اجتهدنا كثيرا، والأستاذ رؤوف قال لي في بداية العمل أنا مش عاوزك تمثلى باحترافية ولكن عاوزك تبقى صادقة وده الخط الذي اتبعناه طوال أحداث المسلسل».

المصرى اليوم

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