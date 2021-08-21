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«انتظروني».. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره تحدث في

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«انتظروني».. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره تحدث في السعودية «انتظروني».. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره تحدث في

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان محمد رمضان أنه سوف يستعد لإقامة حفلاً جديدا له في المملكة العربية . وذلك بعد أن نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» بوستر الحفل القديم، الذي سبق وقدمه محمد رمضان.

ليعيد محمد رمضان نشر البوستر عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، وعلق عليه قائلاً :«هنعملها تاني قريب.. الجمهور السعودي انتظروني قريبًا».

أحيا الفنان محمد رمضان، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي ضمن حفلات موسم الصيف، وسط عدد كبير من مُحبيه من الجمهور، وقدم باقة من أجمل أغانيه التي يستمتع بها جمهوره، ومنها أغنية ثابت، وفيرساتشي بيبي، وأغنية نمبر وان، وأغنيته الجديدة على الله، والتي حققت عدد مشاهدات كبيرة مُنذ طرحها على صفحته الرسمية بموقع يوتيوب.

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