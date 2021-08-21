مخرج «الطاووس»: شرفت بالعمل مع القديرة سميحة أيوب والنجم جمال سليمان

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قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، إنه شرف كبير أن يعمل مع سميحة أيوب بمسلسل «الطاووس»، قائلا: «في البداية قلت لجمال سليمان أنا مش شايف غير الفنانة الكبيرة سميحة أيوب للدور ده فقال لى تفتكر هتوافق فقلت له هنجرب».

وأضاف رؤوف خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بمقدمة برنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، خلال استضافة أبطال ومخرج مسلسل الطاووس، «أنا شرفت أيضا بالعمل مع جمال سليمان، وكان البلاتوه ممتع وسط هؤلاء الكوكبة من النجوم، واننى عندما اخترت سهر الصايغ لأنها إنسانة نقية وتشوفها تحس أنها أخت أو حد قريب منك».

وتابع: «أردنا تبني قضية هامة وموجودة في المجتمع وهي العنف ضد المرأة والاغتصاب ونلقي الضوء عليها ونحذر من خطورتها».