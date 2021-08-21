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سجل أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور المعار من صفوف الأهلي هدفًا لفريقه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 21-8-2021 في الدوري التركي.

ولم يشارك ريان من بداية المباراة وجلس على مقاعد بدلاء فريق ألتاي سبور ودخل في الدقيقة 81 من أحداث اللقاء.

وبعد 4 دقائق فقط من دخول أحمد ياسر ريان سجل هدف فريقه الرابع في شباك ألانيا سبور في المباراة التي انتهت بفوز ألتاي سبور 4-1، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي لكرة القدم.

وتسلم أحمد ياسر ريان كرة بينية من الناحية اليمنى وراوغ مدافع ألانيا وسدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيمن لحارس المرمى.

وكان النادي الأهلي قد توصل لاتفاق لإعارة أحمد ياسر ريان لصفوف نادي ألتاى التركي لمدة عام واجتاز اللاعب الكشف الطبي وأعلن نادي التركي إتمام التعاقد معه.

وسيدخل خزينة النادي الأهلي مبلغ 300 ألف دولار نظير انتقال أحمد ياسر ريان لصفوف نادى ألتاى التركى الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

ويوجد بند في عقد اللاعب ينص على أحقية النادى التركى في تفعيل مبدأ الشراء مقابل 2 مليون دولار بموافقة الأهلي.