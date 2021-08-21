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التنمية المحلية تتابع مبادرة تحويل أكشاك الكهرباء للوحات فنية بدمياط (صور)

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التنمية المحلية تتابع مبادرة تحويل أكشاك الكهرباء للوحات فنية بدمياط (صور) التنمية المحلية تتابع مبادرة تحويل أكشاك الكهرباء للوحات فنية بدمياط (صور)

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تابعت وزارة التنمية المحلية، مبادرة تحويل أكشاك الكهرباء بمحافظة دمياط إلى لوحات فنية، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدن والمراكز و الحفاظ على الهوية البصرية.

وقال بيان صحفي السبت، إنه تم تجميل أكشاك الكهرباء بطول طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، والذى شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، وذلك لتنفيذ مشروع تنسيق حضارى متكامل يليق بمكانة شريان المدينة.

وأكدت المحافظ الدكتورة منال عوض، أن المدينة تحولت إلى لوحات فنية تعبر عن المنطقة المحيطة، وتعلي من الحس والذوق الفنى، لتتواكب مع أعمال التطوير التى شهدها الكورنيش، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضارى و الجمالى العام للمنطقة.

المصرى اليوم

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