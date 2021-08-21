وزيرة الهجرة: الكيانات المصرية في الخارج هم سفراء لنا في مختلف الدول

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها تشعر بالسعادة لانعقاد مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج لمساندة حياة كريمة، منوهة إلى أنه كان من المهم أن نجمع كل الكيانات، لتعريفهم بالمبادرة للمساهمة فيها.

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامى محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن الغرض من المؤتمر ليس فقط دعوتهم للمساهمة المادية، ولكن تعريفهم بما يجري على الأرض المصرية، لأن الكيانات المصرية في الخارج هم سفراء لنا في مختلف الدول.

وتابعت وزيرة الهجرة: «للأسف يُقال في الخارج إن الدولة المصرية لا تهتم بالمواطن البسيط، وعشان كده لازم المصريين في الخارج كانوا يشوفوا حجم الإنجاز بأعينهم من خلال ممثلين لهم».