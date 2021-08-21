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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم السبت 21 أغسطس 2021، الاستقرار عند الأسعار التي حققها أمس الجمعة، لاستقرار أسعار الذهب عالميا، بسبب اغلاق البورصات والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الأسبوعية.

كان سعر الذهب عالميا شهد حالة من التذبذب على مدار الأيام السباقة بسبب التضارب بين تأثير المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا»، ومخاوف التشديد النقدى التي لوح به أعضاء الفيدرالى الأمريكى، حيث يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية، بينما لا يتأثر كثيرا بحركة البيع والشراء في السوق المحلية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح ما بين 891 جنيها و894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح ما بين 780 جنيها و782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح ما بين 669 جنيها و670 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6240 جنيها و6256 جنيها.

بينما واصل سعر الذهب عالميا مساء اليوم السبت، ثباته عند الاسعار المنخفضة التي حققها قبل اغلاق البورصة العالمية مساء الجمعة لقضاء الاجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، وكان الذهب حاول تحقيق مكاسب خلال التداولات صباح الجمعة في محاولة للتقليل من الخسائر التي حققها منذ منتصف الاسبوع ولكنه عاد وتراجع مع ضغط الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية.

ويتوقف سعر الذهب عالميا على البيانات الإقتصادية الأمريكية والتى تشير إلى انتعاش الإقتصاد من عدمه ورغبة الفيدرالى الاتجاه نحو تخفيض الدعم النقدى من جهة ومخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» والذى قد يقضى على أي انتعاش اقتصادى مرتقب من جهة أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم السبت، 786.94 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،781.76 $.

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