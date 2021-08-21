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الشيف سمر سمير تكشف مكونات وطريقة عمل البقلاوة بالقشطة

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الشيف سمر سمير تكشف مكونات وطريقة عمل البقلاوة بالقشطة الشيف سمر سمير تكشف مكونات وطريقة عمل البقلاوة بالقشطة

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أوضحت الشيف سمر سمير، أن الحلويات من الأطعمة التي يعشقها المصريين، وخاصة الشعبية والقديمة مثل البقلاوة بالقشطة، موضحًا أن هناك طريقه لعمل بقلاوه بالقشطه، بشكل جيد ولكن يجب توافر المكونات التالية: «٣ معالق دقيق – ٣ معالق نشا – لتر حليب – ڤانيليان – نقلبهمشويه لحد ما يدوبو – ونحطهم عالنار ونفضل نقلب لحد مايوصل للقوام المناسب أو المتماسك».

وأضافت «سمير»، خلال تصريحات تليفزيونية، من يرغبون بعمل البقلاوة بالقشطة اتباع الآتي، أن نقوم بتقطيع الجلاش ع حجم الصنيه، وهنقوم بدهن الصنيه من الزبده السايحه، وننزل ب راق راق من الجلاش وكل طبقتين من الجلاش هنقوم بدهن الزبده ونكرر العمليه لحد نص اللفه، وننزل عليها بالقشطه الكدابه ونرجع نحط باقي راقات الجلاش وكل راقين نحط زبده.

وتابعت: «نقوم بتقطيع الصنيه لاربع قطع وكل قطعه أو ربع هنقطعه ل ربعين ونحط شويه زبده ع الوش وتدخل الفرن، وأول ما تطلع من الفرن هننزل عليها بالسيرب».

المصرى اليوم

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