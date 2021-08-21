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ارتفاع سعر عملة «البيتكوين» ليلامس الـ50 ألف دولار

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ارتفاع سعر عملة «البيتكوين» ليلامس الـ50 ألف دولار ارتفاع سعر عملة «البيتكوين» ليلامس الـ50 ألف دولار

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ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» بنسبة 1.99 بالمئة ليصل إلى 49.498 دولار أمريكي، بحسب موقع «كوين ديسك» المتخصص في العملات الرقمية.

وتقترب العملة الرقمية بذلك من مستوى الـ50 ألف دولار، وهو المستوى النفسي المهم.

وبحلول الساعة 21:59 بتوقيت موسكو، سجلت عملة «البيتكوين» مستوى عند 49498 دولارا، بزيادة نسبتها 1.99 بالمئة.

وتقلبت «بيتكوين» بنسبة 4.9 بالمئة حيث يتم تداولها بين 48307 دولارات، و49449 دولارا.

ووصل سعر هذه العملة إلى مستوى 64870 دولارا في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته.

وأضافت العملة 6.8 بالمئة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 70 بالمئة هذا العام.

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