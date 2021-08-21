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أمر معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم السبت وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية، "برفع حالة الجاهزية والاستعداد" لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن رئيس الحكومة دعا أيضا، في اجتماع للجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة كورونا التي يرأسها، إلى تفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة من أجل استمرار دعم قدرات القطاع الصحي المتردي في البلاد ورفع جاهزيته.

وارتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية حتى يوم السبت إلى 7487 إصابة توفي منها 1416 حالة بينما تعافى 4622.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

كان اليمن سجل أمس الجمعة أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا مع بدء موجة تفشي جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.

وأعلن قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني يوم الاثنين أن البلاد دخلت في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وذكرت الوكالة الحكومية أن لجنة الطوارىء اتخذت عددا من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحي، تشمل إعادة فتح وتفعيل مراكز العزل، وآليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة الى التسريع باجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الاكسجين.

وتسببت حرب مستمرة منذ أكثر من ست سنوات ونصف في تقويض النظام الصحي في اليمن الذي يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.