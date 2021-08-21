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مصدر: واشنطن وضعت خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة لبنان باستجرار الكهرباء

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مصدر: واشنطن وضعت خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة لبنان باستجرار الكهرباء مصدر: واشنطن وضعت خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة لبنان باستجرار الكهرباء

جى بي سي نيوز :- أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها حاليا.

وذكرت الرئاسة البنانية على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن عون تلقى اتصالا هاتفيا من سفيرة الولايات المتحدة لدى بيروت، دوروثي شيا، أبلغته خلاله بـ"قرار الإدارة الأميركية بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري".

وأوضحت السفيرة الأمريكية، حسب الرئاسة اللبنانية، أن الخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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