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جى بي سي نيوز - : كشف مدير عام الضريبة حسام ابو علي إن الاصلاحات التي تجريها وزارة المالية بخصوص الرديات هي على شقين :

أولا : اجراءات فورية تتمثل في سرعة الرديات ، اي ان يكون رد الرديات فورا خلال المدة القانونية .

وأوضح هذا الجانب في مداخلة له خلال اجتماع مشتركة نيابية لمناقشة معدل العقبة الاقتصادية لسنة 2021 عقد في المجلس مؤخرا " إننا اليوم في اطار قانون الضريبة الجديد ، ومن خلال سرعة اجراءات التدقيق تتم سرعة الرد " .

أضاف ابو علي : نذكر ان العينة الضريبية تخرج بعد سنة ونصف او سنتين اما اليوم فيتم اخراجها في السنة اللاحقة فورا ، وعلى المدى المنظور سيتم تغيير مهم في سياسة الرديات ، فبدلا من أن نرصد مخصصات من الموازنة ، فإنه سيتم يتم رد الرديات من أصل المبالغ المدفوعة ،وأنوه هنا إلى أنه تم تخفيض مدة تدقيق الموظف لملف اي ردية إلى شهر واحد بعد أن كانت عدة اشهر .

وبهذا الموضوع ختم أبو علي قائلا : الرديات موضوعها مهم ، ونحن معنيون على المدى القصير بسرعة التدقيق وسرعة الرديات .

أما الملف الثاني فيتعلق بنظام الفوترة ..

وقال : قانون الضريبة اقر نظام الفوترة ولم يكن هناك تشريع باصدار فاتورة عن كل اداء ، وقد صدر نظام شؤون الفوترة وتضمن التعامل معها على 3 اشكال يديوية وبالحاسوب والالكترونية ، كما وتم التنسيق مع النقابات وغيرها لضمان عدم استثناء اي جهة من نظام الفوترة .

وأوضح قائلا : إن هذا النظام سيتم من خلاله ربط كافة المكلفين وهناك لجنة في وزارة الريادة الرقمية وقبل نهاية هذا العام سيتم طرح العطاء .. عطاء الفوترة.

وأوضح أيضا أن لجنة المصالحة في الضريبة تعمل مع كل الملفات العالقة باستثناء أي ملف تهرب ضريبي .

وكشف بأن 13 ألف طلب تسوية ضريبية تقدمت بها شركات وجهات لم تستطع دفع الضريبة وتقوم لجنة المصالحة بالنظر فيها تباعا والاجراء حيالها قد يكون تقسيط المبالغ مع الاعفاء من الغرامات .

وقال إن مجلس الوزراء أتاح للمتضررين من كورونا مهلة حتى نهاية العام ، خاصة في القطاعات المغلقة لتسديد ما عليهم او اجراء تسويات .

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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا