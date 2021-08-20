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«عبدالرازق»: تسهيلات إئتمانية غير مسبوقة في مبادرة إحلال المركبات

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«عبدالرازق»: تسهيلات إئتمانية غير مسبوقة في مبادرة إحلال المركبات «عبدالرازق»: تسهيلات إئتمانية غير مسبوقة في مبادرة إحلال المركبات

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قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com، وذلك بحذف الطلبات التي تتضمن بيانات غير صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، والطلبات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرة، والطلبات غير المكتملة، ولم يتم فيها تحديد اختيارات العميل من حيث نوع السيارة أو البنك المختص بالتمويل، وتوضيح ذلك للعميل من خلال رسائل نصية على هاتفه المحمول.

أضاف «عبدالرازق» في بيان صحفي اليوم- الجمعة- أن المبادرة تستهدف تحفيز المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التي مر على صنعها أكثر من عشرين عامًا للحصول على سيارات جديدة متطورة تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى والبنزين»، لتحل محل سياراتهم المتقادمة، من خلال تقديم حزمة من الحوافز أهمها: الحافز الأخضر، الذي يبلغ ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة الملاكى بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه كمقدم ثمن السيارة الجديدة تسدده الخزانة العامة للدولة نيابة عن المواطن، و٢٠٪ من ثمن سيارة «التاكسى» الجديدة، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ لـ«الميكروباص» بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة بسعر عائد ثابت للبنك ٣٪ طوال فترة التقسيط.

المصرى اليوم

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