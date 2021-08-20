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ننشر نص قرار التجديد لرئيس مصلحة الضرائب المصرية

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أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا رقم (٤٠٦ ) لسنة ٢٠٢١ بتولى رضا عبدالقادر غريب، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، القيام بأعباء وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفى الممتازة بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة أو إنتهاء خدمته أيهما أقرب .

وجاء هذا القرار عقب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٧ ) لسنة ٢٠٢١ بمد خدمة رضا عبدالقادر في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمركز ( أول ) كبار الممولين، بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية لمدة عام إعتبارًا من ٣٠ / ٧ / ٢٠٢١

المصرى اليوم

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