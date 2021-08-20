مد خدمة رئيس مصلحة الضرائب لمدة عام

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أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا رقم (٤٠٦ ) لسنة ٢٠٢١ بتولى رضا عبدالقادر غريب، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، القيام بأعباء وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفى الممتازة بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة أو إنتهاء خدمته أيهما أقرب .

وجاء هذا القرار حسب بيان للمصلحة الجمعة عقب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٧ ) لسنة ٢٠٢١ بمد خدمة رضا عبدالقادر في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمركز ( أول ) كبار الممولين، بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية لمدة عام إعتبارًا من ٣٠ / ٧ / ٢٠٢١ .

وكلف الوزير، «عبدالقادر» بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق طفرة في الايرادات الضريبية وإرساء قواعد العدالة الضريبية وخلق مناخ ميسر وعادل لجميع الممولين والمتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية وإستكمال رؤية وزارة المالية في ضم الإقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبي .

كما وجه بالإهتمام بالعنصر البشري من موظفي ومأموري مصلحة الضرائب المصرية لما لهم من دور وثيق بتحقيق الإصلاح الشامل والتطوير المرجو.

وأشار إلى الانطلاقة نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، والذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، ترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، هذا بالاضافة إلى أنها قد شهدت ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي سواء قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من القوانين الضريبية، وشهدت كذلك ثورة في الاجراءات التي ساهمت وستسهم في زيادة الايرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية .

وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب قد ساهمت بشكل كبير في مساندة الدولة لتخطي أزمة كورونا والتخفيف من آثارها في كافة المناحي، كما شهدت المصلحة خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحات مستمرة سواء في تطبيق منظومة الإقرارات الالكترونيه أو منظومه الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وجاري تنفيذ مشروع الايصال الالكتروني، موضحاً أن مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة في سبيل استكمال كافة هذه المشروعات وفق خطة زمنية محددة.