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تراجع اسهم شركات السيارات تدفع مؤشر بورصة اليابان للتراجع

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تراجع اسهم شركات السيارات تدفع مؤشر بورصة اليابان للتراجع تراجع اسهم شركات السيارات تدفع مؤشر بورصة اليابان للتراجع

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أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أقل مستوى في ثمانية أشهر تقريبا يوم الجمعة، مدفوعا بنزول أسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات المرتبطة بها بفعل تنامي القلق حيال التعافي بعد أن قلصت تويوتا إنتاجها العالمي.

وتراجع المؤشر نيكي 0.98 % ليغلق عند 27013.25 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87% إلى 1880.68 نقطة.

وفي الأسبوع، هبط نيكي 3.4 % وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مايو.

وقال كينتارو هاياشي كبير الخبراء الإستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية “تويوتا أطلقت انخفاضات في نيكي. اليوم الكثير من الأسهم الأخرى المحيطة بتويوتا تأثرت.

“خفض إنتاج تويوتا سحق آمال التعافي الاقتصادي من انخفاض الجائحة”.

وقالت تويوتا موتور يوم الخميس إنها ستقلص إنتاجها العالمي لشهر سبتمبر 40 % عن خطتها السابقة.

ونزل سهم تويوتا 4.09 % بسحب تقرير رويترز بينما خسر سهم هوندا موتور 4.84 % وهوى سهم نيسان موتور 7.25%. وانخفض سهم دينسو التابعة لتويوتا 8.83% ربينما فقد سهم زميلتها ايسين 5.28 %.

وقادت شركات صناعة المواد الداخلة في إنتاج السيارات مثل الصلب والزجاج والمطاط الانخفاضات في المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وتراجعت شركات الشحن البحري بأكبر قدر بين المؤشرات الفرعية إذ انخفضت 8.17 %.

كما اعترى الضعف الأسهم المرتبطة بالرقائق على الرغم من المكاسب التي حققتها نظيراتها الأمريكية بعد أن توقعت نفيديا كورب لصناعة الرقائق إيرادات للربع الثالث تفوق توقعات وول ستريت.

وتخلى سهم أدفانتست عن مكاسب مبكرة لينخفض 0.45 %، بينما ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.28 %.

وكان سهم دينسو الأسوأ أداء على نيكي، وتلاه سهم نيبون يوسن الذي خسر 8.42 %ونظيره كاواساكي كيسن الذي تراجع 8.15 %.

المصرى اليوم

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