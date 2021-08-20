أخبار عاجلة

غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا -
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة -
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته -
كتاب جديد لـ"الحويان" للفوز بجائزة عبدالعزيز للجودة -
انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر -
"عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية -
شاهد.. أمير الجوف يتفقد انطلاقة الدراسة بمدرسة بسكاكا -
إزالة 1080 سيارة تالفة وهيكل مهجور من شوارع الطائف -
الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد: قمة ناجحة ورائدة -
اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين مناهضين للقاحات في أثينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

وفاة أردنية بعد وفاة زوجها المصري بـ45 دقيقة

Print
وفاة أردنية بعد وفاة زوجها المصري بـ45 دقيقة وفاة أردنية بعد وفاة زوجها المصري بـ45 دقيقة

جي بي سي نيوز :- شهدت واقعة إنسانية صعبة حيث توفيت سيدة أردنية وزوجها المصري بفارق زمني 45 دقيقة، فقد رحلت الزوجة بسكتة قلبية حزنا على زوجها.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية لم تحتمل عبير شحاتة رشيد 42 سنة، أردنية الجنسية، رؤية زوجها السيد محمد السيد بصلة، من مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، يحتضر أمام عينيها لتصاب بحالة من الانهيار.

وشعرت الزوجة باقتراب أجلها، وأخبرت من حولها أنها ستلحق بزوجها، وتتحقق توقعاتها بالفعل، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعدما قبلت قدمي زوجها، ليرحل الاثنان معا بفارق زمني 45 دقيقة فقط.

وأكد أحد أقارب الزوج أنهم لم يتوقعوا وفاة الزوجة بعد عدة دقائق من وفاة الزوج قائلا: "اللي حصل كان فاجعة وحدث جلل، أصابنا بالحزن والألم والذهول في نفس الوقت، فعلى الرغم من أن الراحلة عبير رددت عبارات قائلة أنها ستموت، إلا أننا لم نكن نتوقع ذلك، وظننا ما تقوله أنه مجرد ردة فعل لصدمتها بعد وفاة زوجها، ولكن سرعان ما تحول حديثها إلى واقع".

وقال أحد الأقارب إن الزوج المتوفي سافر إلى الأردن قبل فترة، للبحث عن عمل، وهناك تعرف على زوجته، وأقاما معا لفترة في الأردن، ثم عادا إلى مصر، وأقاما في مدينة أبو كبير نحو عامين، ثم انتقلا إلى البحر الأحمر، بعدما افتتح الزوج الراحل ورشة نجارة، وعاشا في الغردقة نحو 13 عاما، وخلال هذه الفترة كان الزوجان وأبناؤهما يترددون على مدينة أبو كبير لزيارة أشقائه، وهم 7 سيدات ورجل.

وأوضح أنه يوم الوفاة تناول الزوجان طعام العشاء مع شقيقة الزوج وأبنائهم، ثم طلب من زوجته أن تعد له كوبا من القهوة، وبعد فترة توجه إلى غرفته للنوم، إلا أنه أصيب بوعكة مفاجئة، فقام أفراد الأسرة بنقله إلى المستشفى، وبمجرد وصولهم أخبرهم الطبيب أنه توفى، مضيفا أنهم اصطحبوه وعادوا به إلى المنزل، استعدادا لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

ولفت إلى أن الزوجة كانت مصابة بحالة من الانهيار، وأبلغت أسرتها في الأردن بوفاة زوجها، ثم بدأت تتحدث قائلة إنها ستلحق به، حتى إنها قالت لابنتها: "أنا 10 دقايق وهحصل أبوكي"، مشيرا إلى أنه بعد مرور 10 دقائق توفيت بالفعل، وكان آخر ما فعلته هو قيامها بتقبيل قدم زوجها، ثم سقطت على الأرض مغشيا عليها، وعندما نقلوها للمستشفى أخبرهم الطبيب بأنها توفيت بسكتة قلبية.

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع طفلة سقطت في ترعة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

مصرع طفلة سقطت في ترعة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

رئيس ‏الجامعة المصرية اليابانية : نتوسع فى البرامج الدراسية لربط الخريجين بسوق العمل

رئيس ‏الجامعة المصرية اليابانية : نتوسع فى البرامج الدراسية لربط الخريجين بسوق العمل

الأهلي يتمسك بشرطين لاستكمال مسابقة كأس مصر

الأهلي يتمسك بشرطين لاستكمال مسابقة كأس مصر