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بالأسماء.. إصابة 14 فى تصادم ميكروباص بملاكى ببنى سويف

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بالأسماء.. إصابة 14 فى تصادم ميكروباص بملاكى ببنى سويف بالأسماء.. إصابة 14 فى تصادم ميكروباص بملاكى ببنى سويف

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أصيب 14 شخصاً، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة الجيزة.

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بثمان سيارات إلى محل الواقعة، وتبين أن والمصابين وهم هناء رجب أحمد، 18 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم والساق اليمني والساعد الأيمن، وسمير أحمد سمير 4 سنوات مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعزة عبدالجواد عبدالهادي 32 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة أحمد سمير 8 سنوات مصابة بكدمات بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سمير أحمد 28 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم،
وعلى عادل فؤاد 21 سنة، مصاباً بكدمات بالرقية، وإسلام سمير أحمد 20 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

نقلت سيارات الإسعاف عادل فؤاد عباس 59 سنة، مصاباً بكدنة بالجانب الأيمن، وحنان محمد محمد سعيد 48 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سمير أمين 30 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وناصر حسين يوسف 24 سنة مصاباً بكدمة بالساق اليسري وكدمة بالظهر، وسعاد سيد سليمان، 50 سنة، وضحي عادل فؤاد 21 سنة، ومحمد أحمد سمير 36 يوما.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بنى سويف لقربها من مكان الحادث، فيما كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في بنى سويف مدير مستشفى الواسطى المركزي بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

المصرى اليوم

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