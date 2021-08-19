جامعة كفر الشيخ تفوز بلقب الطالب المثالي على مستوى الجمهورية

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شارك وفد جامعة كفرالشيخ ضمن ملتقى الأسر الطلابية والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان «ملتقى الأسر الطلابية المركزية- برنامج إعداد القادة- العام الأول.

وبحسب بيان، الخميس، تكون وفد الجامعة المشارك من الطالب أحمد رجب الشناوي، كلية الذكاء الاصطناعي، الطالب الهوارى منصور الهوارى كلية الطب، الطالبة أسماء طارق البنا كلية الزراعة، الطالبة روان محمد النحراوى كلية الألسن بإشراف الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة كفر الشيخ ممثلة في محمود خليفة .

وحصلت الجامعة على لقب الطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية ممثلة في الطالب أحمد رجب الشناوى .

يشار إلى أن برنامج إعداد القادة يسهم في تنمية الخبرة الذاتية للطلاب، وتحث جامعة كفر الشيخ الطلاب على المشاركة في هذه الأنشطة بهدف زيادة مهارات الطلاب، واستثمار إمكاناتهم، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للمنافسه.

كما تضمن البرنامج التدريبي عدد من الدورات التثقيفية والتأهيلية للطلاب، والتي تسهم في زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لهم، والتعرف على التحديات التي تواجه المجتمع ودور الشباب في مواجهتها وكيفية التغلب عليها من خلال عدد من المحاضرات، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل، إلى جانب عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.