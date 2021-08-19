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وزير التعليم: المعلمون غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد "وزارة الموارد البشرية"

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وزير التعليم: المعلمون غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد "وزارة الموارد البشرية" وزير التعليم: المعلمون غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد "وزارة الموارد البشرية"
أكد استمرار منصة مدرستي مع التعليم الحضوري

وزير التعليم: المعلمون غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المعلمين غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد وزارة الموارد البشرية؛ لكونها جهة الاختصاص.

وقال وزير التعليم في رده لقناة mbc خلال مؤتمر التواصل الحكومي عن آلية التعامل مع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يتلقوا لقاح كورونا: "المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس هم قدوة لطلابهم بالمبادرة لتلقي اللقاح وأخذ الجرعتين" مُهيباً في هذا الصدد بجميع منسوبي التعليم بالمسارعة إلى تحصين أنفسهم، ورفع الأمان الصحي لهم ولأسرهم.

وبشأن التعامل مع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس غير المحصنين، لفت الوزير آل الشيخ إلى أن هناك إجراءات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُطبق على جميع الموظفين، وسوف يتم التعامل معهم وفق ما تصدره الوزارة حيث إنها جهة الاختصاص.

وأكد وزير التعليم استمرار منصة مدرستي مع التعليم الحضوري، مبيناً أنه تم إدراج بعض الحصص والأنشطة التي تعتمد على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. () لقاح كورونا الجديد وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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