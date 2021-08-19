أخبار عاجلة

محافظ مطروح يتابع أعمال طريق سيوة -
محافظ بورسعيد: إزالة مخالفة بمنطقة مشروع ناصر على مساحة 100 متر بالجنوب -
اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد -
بلينكن: خطر وقوع هجمات إرهابية جديدة في مطار كابل مرتفع للغاية -
وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن -
"آل حسين" يتفقد عددًا من مدارس الجبيل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد -
شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم -
متحدث "الموارد البشرية": العمل عن بُعد ما زال مستمراً وأثبت نجاحاً خلال فترة الجائحة -
الشركات الخليجية تربح 45 مليار دولار بالربع الثاني.. وزيادة 103% بالنصف الأول -
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأساس للشوارع الداخلية بمشروع 9000 بمدينة بورفؤاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

اتفاق أردني – اسرائيلي لرفع الصادرات الزراعية لتل أبيب

Print
اتفاق أردني – اسرائيلي لرفع الصادرات الزراعية لتل أبيب اتفاق أردني – اسرائيلي لرفع الصادرات الزراعية لتل أبيب

جى بي سي نيوز  :- أكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الاسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية).

ووفق المجالي، سيكون ذلك اعتبارا من ايلول ٢٠٢١ وحتى ايلول ٢٠٢٢، حيث تم مناقشة مرور الصادرات الزراعية الحيوانية والنباتية الاردنية للاسواق الفلسطينية .

وناقش الطرفان موضوع امتداد الحرائق للجانب الاردني وتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الاخيرة الممتدة وقد وعد الجانب الاسرائلي بدراسة ومتابعة كافة هذه المواضيع والعمل عليها بالسرعة الممكنة ،وفق هلا اخبار .

وبين المجالي ان هذا الاتفاق سيرفع الصادرات الاردنية للجانب الاسرائيلي الى مايزيد على 50 الف طن من الخضار والفواكة خلال هذه الفترة مما سينعكس ايجابا على القطاع الزراعي .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن

وزير الكهرباء السوري: لا نبيع الكهرباء للأردن

قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

التربية: الأربعاء دوام للصفوف الفردية فقط

التربية: الأربعاء دوام للصفوف الفردية فقط

احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن

احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن