اتفاق أردني – اسرائيلي لرفع الصادرات الزراعية لتل أبيب

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جى بي سي نيوز :- أكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الاسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية).

ووفق المجالي، سيكون ذلك اعتبارا من ايلول ٢٠٢١ وحتى ايلول ٢٠٢٢، حيث تم مناقشة مرور الصادرات الزراعية الحيوانية والنباتية الاردنية للاسواق الفلسطينية .

وناقش الطرفان موضوع امتداد الحرائق للجانب الاردني وتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الاخيرة الممتدة وقد وعد الجانب الاسرائلي بدراسة ومتابعة كافة هذه المواضيع والعمل عليها بالسرعة الممكنة ،وفق هلا اخبار .



وبين المجالي ان هذا الاتفاق سيرفع الصادرات الاردنية للجانب الاسرائيلي الى مايزيد على 50 الف طن من الخضار والفواكة خلال هذه الفترة مما سينعكس ايجابا على القطاع الزراعي .