نصر الله: ما يشهده لبنان هو جزء من حالة حرب اقتصادية هدفها إذلال المقاومة

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جي بي سي نيوز :- أكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ، أن ما يجري في لبنان هو جزء من حالة حرب اقتصادية هدفها إذلال الشعب اللبناني والمقاومة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد لبنان خاضعا وذليلا.

وأشار نصرالله إلى أن لبنان جزء من الجبهة أو المحور الذي ألحق الهزيمة بالمشروع الأميركي أكثر من مرة في المنطقة، مضيفاً أن هذه الحرب بدأت قبيل تشرين الأول/أكتوبر 2019 مع تمويل جمعيات مدنية مرتبطة بالسفارة الأميركية.

وتابع نصرالله، أن الأمريكيين هم من ضغط على رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك وأجبره على الاستقالة، وأن هدف هذه الحرب الاقتصادية هو الضغط على الشعب اللبناني لدفعه إلى الانهيار، مؤكدا أنه عندما ندرك أنّ ما يجري ليس نتيجة مشاكل داخلية فقط بل نتيجة حرب خارجية تصبح قدرتنا على الصبر أكبر.

وشدد على أن المقاومة قوية ومتينة وثابتة وما جرى قبل أيام يثبت ذلك، ويجب أن يتم حسبان ذلك جيداً.

وفي حديثه عن الأوضاع في أفغانستان، قال نصرالله، إن المشهد في أفغانستان كبير جداً وشعوب هذه المنطقة يجب أن تدرك أبعاده الاستراتيجية. ورأى أن مشاهد كابول متطابقة تماماً مع مشاهد سايغون في فيتنام.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سحب قواته من أفغانستان لأنه لم يعد قادراً على الاحتمال، مذكراً بكلام بايدن الذي قال فيه إنّه أنفق أكثر من تريليون دولار، وها هم خرجوا أذلاء فاشلين مهزومين.

وأردف نصرالله أن الولايات المتحدة ما زالت جاهلة وعديمة الفهم في المنطقة وهي تكرر الأخطاء ذاتها، إذ أن بايدن كان يريد حرباً أهلية في أفغانستان من خلال قتال بين طالبان والقوات الأفغانية.

كما لفت إلى أن الأميركيين أخرجوا التجهيزات وحتى الكلاب البوليسية من أفغانستان ولم يُخرجوا من تعامل معهم. وأضاف أن بايدن قال إنّه ليس من واجب الأميركيين القتال عن أحد وهذه رسالة لمن ينتظرهم ليقاتلوا عنه .

وكالات لبنانية