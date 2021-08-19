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ميقاتي: فرصة تشكيل أكبر من فرصة الاعتذار

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ميقاتي: فرصة تشكيل الحكومة أكبر من فرصة الاعتذار ميقاتي: فرصة تشكيل أكبر من فرصة الاعتذار

جي بي سي نيوز :- أعلن الرئيس المكلف بتشكيل اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن "نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار، ولا وقت محددا لذلك والمدة غير مفتوحة".

وجاء هذا الإعلاان، في رد من ميقاتي على سؤال حول تشكيل الحكومة أو تقديم الإعتذار، بعد لقائه الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في قصر بعبدا لتقديم التعازي إلى أهالي التليل، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقال: "نحاول حل الموضوع بالطريقة الملائمة للجميع على أن تشكل حكومة تستطيع مواجهة الواقع الموجود اليوم في لبنان"، مضيفا "يجب أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها، وسيكون هناك لقاءات أخرى هذا الأسبوع".

هذا وشهدت بلدة التليل العكارية شمالي لبنان، يوم أمس الأحد، انفجار صهريج للمحروقات أسفر عن 28 قتيلا وأكثر من 79 إصابة.

ويعاني لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي أدخلت البلاد في حالة من العجز، وأدت إلى تدهور الأوضاع وخروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا على ما يحدث مطالبين السلطات المعنية بالتراجع عن القرارات الأخيرة من رفع الدعم عن المحروقات والتي ستؤدي إلى كارثة اجتماعية حتمية.

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

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