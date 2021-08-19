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2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يوليو

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2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يوليو 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يوليو

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استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير الخميس تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٤ آلاف و٣٢٠ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر يوليو الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت ٦٥٨ مليونًا و١٢٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و٩١١ مليونًا و١١٩ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٣٦٨ بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، بعدد حاويات ١٠٧٧٥ معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٢١٦ مليونًا و٧٤ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٣ ملايين و٤٦٤ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو ٢ مليار و٥٦٩ مليونًا و٢٤٥ ألف جنيه.

المصرى اليوم

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