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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، استقرارها عند الاسعار التي حققتها بالأمس، رغم تراجع أسعار الذهب عالميا بسبب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة ورغم الخوف من مخاطر كورنا المتحور «دلتا».

يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية، وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح ما بين 894 جنيها و896 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح ما بين 782 جنيها و784 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح ما بين 670 جنيها و672 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6256 جنيها و6272 جنيها.

وتراجع سعر الذهب عالميا صباح اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطى الفيدرالى والذى أظهر رغبة عدد كبير من أعضاء الفيدرالى لرفع الفائدة والاتجاه نحو التشديد في السياسية النقدية، مما عزز مخاوف المستثمرين من الاجراءات النقدية خلال الربع الأخير من العام الحالى، مما دفع نحو زيادة عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بنسبة 1.5%، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديمسبر المقبل خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.18%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.32%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الخميس، 787.25 جنيه، وكان 788.86 جنيه،بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،780.16 $، وكانت 1،786.10 $

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